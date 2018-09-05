اتفاقيات استثمارية مع أوزبكستان فى الزراعة والسياحة

05 سبتمبر 2018 - 11:23 ص

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد مع نظيره الأوزبكى مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين.

وأضاف راضى فى بيان له أن الاتفاقيات تتم لتعزيز التعاون بين وزارتى خارجية البلدين، والتعاون فى مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والرياضة، والزراعة، والعدل، والسياحة، والشباب، والآثار والتراث الثقافى والمتاحف، التعليم العالى، ومنع الازدواج الضريبى والتهرب الضريبى .