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اتفاقيات استثمارية مع أوزبكستان فى الزراعة والسياحة

الحياة السياسية

السيسي ونظيره الاوزباكستانى
السيسي ونظيره الاوزباكستانى

وكالات - حنان حمدتو

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مصر

عبد الفتاح السيسي

المتاحف

اوزباكستان

الازدواج الضريبى

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى شهد مع نظيره الأوزبكى مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين.

وأضاف راضى فى بيان له أن الاتفاقيات تتم لتعزيز التعاون بين وزارتى خارجية البلدين، والتعاون فى مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والرياضة، والزراعة، والعدل، والسياحة، والشباب، والآثار والتراث الثقافى والمتاحف، التعليم العالى، ومنع الازدواج الضريبى والتهرب الضريبى .

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