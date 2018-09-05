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الرئاسة: فريق مصرى أوزباكستانى لمكافحة الإرهاب والتطرف

الحياة السياسية

السيسي فى اوزباكستان
السيسي فى اوزباكستان

وكالات - حنان حمدتو

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أفاد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم الاتفاق بين مصر وأوزباكستان على تشكيل فريق عمل مشترك للتعاون فى مجال مكافحة الاٍرهاب والتطرف والأمن الإقليمى والجريمة المنظمة.

وكان الرئيس السيسي فى مستهل زيارته كأول رئيس مصرى لأوزباكستان، وقع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين الجانبين.

والاتفاقيات تتم لتعزيز التعاون بين وزارتى خارجية البلدين، والتعاون فى مجالات العلاقات الاستثمارية الثنائية، والرياضة، والزراعة، والعدل، والسياحة، والشباب، والآثار والتراث الثقافى والمتاحف، التعليم العالى، ومنع الإزدواج الضريبى والتهرب الضريبى.

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