بلاغ ضد قناة LTC بتهمة تمويل الإرهاب

05 سبتمبر 2018 - 11:38 ص

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام يتهم مالكة قناة LTC بتمويل الكيانات الإرهابية.

وقال البلاغ كثرت الأقاويل حول المبلغ ضدها، وقناة LTC المملوكة لها، وعلاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية، وتمويلها عن طريق بوابة الأدوية المهربة، حيث كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، وأن سميرة الدغيدي تستخدم ميار الببلاوي، في الترويج للأدوية المهربة، والمغشوشة، سواء مباشرة، أو عبر شخصيات تدعى أنهم أطباء، ليروجوا لبعض الأدوية والمنتجات الوهمية، لأنها ستار للمكسب، وكذلك لإدخال أموال الإخوان المهربة من خلالها، للقيادات الإخوانية، والأجنحة العسكرية المسلحة، التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

وأضاف البلاغ أن ميار الببلاوي، هي إحدى همزات الوصل بين سميرة الدغيدي، والقيادات الإخوانية غير المعروفة، من أجل أخذ التمويل والدعم المادي اللازم للقناة، لمهاجمة الدولة، واستهدافها عبر سياسة وضع السم في العسل.

وطلب "صبري" التحقيق مع المبلغ ضدها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.