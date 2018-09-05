  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
صورة الخبر

لهذه الأسباب مسلمو ألمانيا في خطر

صلاح

خبر سار لـ"محمد صلاح"

الرئيس السيسي

بث مباشر.. مؤتمر مشترك للرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي

سعيد

عبد الله السعيد يستفز جماهير الأهلى

سما

جامعة 6 أكتوبر ترد على عودة سما المصرى للتدريس

محكمة زنانيري

السجن 14 سنة لـ4 متهمين في "فتنة الشيعة"

ال تى سى

بلاغ ضد قناة LTC بتهمة تمويل الإرهاب

وزير الدفاع أثناء اللقاء

بالصور.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميداني

الإعلامية ميار الببلاوي

إعلامية للرئيس: "قطع الأعناق ولا قطع الأزراق"

الاسواني

رد جرىء من "الأسواني" على اعترافات قاتل أطفاله بالدقهلية

بلاغ ضد قناة LTC بتهمة تمويل الإرهاب

قضايا وحوادث

ال تى سى
ال تى سى

أحمد الشربيني

أخبار متعلقة
#

إيقاف بث قناة «LTC» وإنذار أخير لـ«الحدث»

#

دعوى إسرائيلية لمحاكمة عباس وهنية لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية

#

ليبرمان يتهم الرئيس الفلسطيني بـ"دعم الإرهاب"

#

بلاغ للنائب العام ضد المسئولين بمجمع مدارس الشبان المسلمين ببنها

تقدم سمير صبري، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام يتهم مالكة قناة LTC   بتمويل الكيانات الإرهابية.

وقال البلاغ كثرت الأقاويل حول المبلغ ضدها، وقناة LTC المملوكة لها، وعلاقتها بجماعة الإخوان الإرهابية، وتمويلها عن طريق بوابة الأدوية المهربة، حيث كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، وأن سميرة الدغيدي تستخدم ميار الببلاوي، في الترويج للأدوية المهربة، والمغشوشة، سواء مباشرة، أو عبر شخصيات تدعى أنهم أطباء، ليروجوا لبعض الأدوية والمنتجات الوهمية، لأنها ستار للمكسب، وكذلك لإدخال أموال الإخوان المهربة من خلالها، للقيادات الإخوانية، والأجنحة العسكرية المسلحة، التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

وأضاف البلاغ أن ميار الببلاوي، هي إحدى همزات الوصل بين سميرة الدغيدي، والقيادات الإخوانية غير المعروفة، من أجل أخذ التمويل والدعم المادي اللازم للقناة، لمهاجمة الدولة، واستهدافها عبر سياسة وضع السم في العسل.

وطلب "صبري" التحقيق مع المبلغ ضدها، وإحالتها للمحاكمة الجنائية، وقدم حافظة مستندات مؤيدة لبلاغه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تبدأ فى علاج مرضى السرطان بالطريق "الثوري"
» تعرف على الفوائد السحرية للرمان
» صور جديدة من فرح نجل "الزعيم"
» "واكد" يشبه هؤلاء بعبدة الأصنام
» وفاة عارضة أزياء على يخت فى ظروف غامضة
» "قفا" من صلاح السعدنى لنجله
» بالفيديو.. سمكتان يشتبكان معا في مشهد غريب
» لأول مرة.. محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال إنجلترا
» موسى يعلن خبرًا مؤسفًا على الهواء
» شروط أبو مازن لترامب من أجل العودة لطاولة المفاوضات
» بالفيديو.. عروس تتحدى السيول وتحضر زفافها بفستان طويل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل