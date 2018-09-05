بالصور.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميداني

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التقى الفريق أول  محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددا من القادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين من مقاتلى الجيش الثالث الميدانى .

وألقى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة استعرض فيها مشاركة تشكيلات ووحدات الجيش الثالث الميدانى فى تنفيذ الإلتزامات التدريبية المخططة والمعاونة فى تأمين الجبهة الداخلية والقضاء على الإرهاب خلال مراحل العملية الشاملة ( سيناء 2018) ، مؤكداً جاهزية واستعداد مقاتلى الجيش الثالث الميدانى لتنفيذ كافة المهام التى تسند إليهم تحت مختلف الظروف .

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن أمن مصر وإستقرارها وتاريخها الحضارى المجيد ، ونقل القائد العام تحيات وتقدير السيد الرئيس  عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمقاتلين مشيداً بما يبذلوه من جهد بكل تفان وإخلاص من أجل خدمة الوطن.

وأكد الفريق أول  محمد زكى أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها على رأس إهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن ما نواجهه من تحديات لإقتلاع جذور الإرهاب والتطرف لن تثنينا عن تحقيق أمن واستقرار الوطن، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تنمية وتعمير سيناء وتوفير المناخ الجاذب للإستقرار والبناء وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وأن الشعب المصرى نسيج واحد بتماسكه وتلاحمه فى مواجهة الفتن والتحديات التى تستهدف مسيرة البناء والتنمية .

وأعرب القائد العام عن إعتزازه بشيوخ وعواقل وسط وجنوب سيناء وتقديره لدورهم وعطائهم الوطنى المشرف ودعمهم الكامل للقوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب .

وأدار القائد العام حواراً مع رجال الجيش الثالث الميدانى إستمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم فى العديد من المجالات وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والاهتمام باللياقة البدنية والروح المعنوية للمقاتلين كركيزة أساسية لبناء الفرد المقاتل والحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالى ، والإرتقاء بالكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات وتطوير أدائها ، معرباً عن سعادته بما لمسه من روح معنوية عالية وإصرار على مواجهة التطرف والإرهاب والمشاركة فى إعادة بناء الوطن وإستقراره .

حضر اللقاء الفريق  محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .





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