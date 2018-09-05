السجن 14 سنة لـ4 متهمين في "فتنة الشيعة"

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محكمة زنانيري
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شيماء السيد

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 4 متهمين، بالسجن 14 سنة لـ4 متهمين في إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، محمد عمار، السعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

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