جامعة 6 أكتوبر ترد على عودة سما المصرى للتدريس

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وكالات - حنان حمدتو

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سما المصري

كلية الإعلام

جامعة 6 أكتوبر

مرعى مدكور

أصدرت كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، بيانًا للرد على فيديو الفنانة الاستعراضية سما المصري التى تطلب فيه العودة للتدريس بالكلية مشيرة إلى أن ما أثارته الفنانة عارٍ تمام من الصحة ومعلومات غير صحيحة.

وأوضحت الكلية أن الفنانة الاستعراضية توجهت ظهر أمس الثلاثاء لكلية الإعلام وفنون الاتصال لتقديم طلب لاستكمال دراستها العليا بالكلية لكن لم ينطبق عليها الشروط الأساسية للقبول بالدراسات العليا بالكلية وهى التخصص وأنها ليست من خريجي كليات الإعلام.

وأضافت أن "التعيينات مقصورة على أبناء الكلية من الخريجين، فالكلية تنتمي لجامعة عريقة هى جامعة 6 أكتوبر والكلية قامت بتخريج 19 دفعة ومن بين أبنائها الخريجين الحاصلين على درجة الدكتوراه والعاملون بمختلف المجالات الإعلامية في مصر".

وعن ادعاء الفنانة أنها التحقت بالعمل بالجامعة كمعيدة 2002، قالت الكلية: "لم يحدث أن التحقت بالجامعة لا طالبة ولا معيدة، ولكنها أبدت رغبتها بالالتحاق للعمل بالكلية من خلال طلب مقدم لعميد الكلية الدكتور مرعى مدكور".

وقال الدكتور أحمد عطية، رئيس جامعة 6 أكتوبر، فى تصريحات صحفية  لمصراوي في وقت سابق، إنه تما إحالة أفراد الأمن الإداري بالجامعة للتحقيق؛ بعد سماحهم بدخول الفنانة الاستعراضية سما المصري إلى مقر الجامعة. مضيفًا أنه سيتم سؤال أفراد الأمن عن كيفية دخولها، كما أن الطلاب التفوا حولها عقب الكشف عن هويتها، إلى أن قام الأمن بإخراجها من الجامعة.

وكانت سما المصري، نشرت مقطع فيديو من أمام كلية الإعلام بجامعة 6 أكتوبر، قالت فيه إنها تقدمت بطلب للكلية للعودة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية، زاعمة أنها كانت تعمل معيدة في الكلية عام 2002، ونشرت صورًا للطلب الذي قدمته لإدارة الكلية.

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