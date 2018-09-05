العوضى يستعد للدفاع عن خالد على بقضية الفعل الفاضح

05 سبتمبر 2018 - 12:02 م

نشر المحامى والحقوقى خالد العوضى، صورة فوتوغرافية جمعت بينه وبين زميله المحامى والحقوقى نجاد البرعى والمحامى خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، وخالد البلشى عضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا والمحامى مالك عدلى وأحمد فوزى الأمين العام الأسبق للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.

وعلق العوضى على الصورة قائلا: "قبل العاصفة بلحظات، محكمة جنح مستأنف الدقي".

وتنظر محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، استئناف المحامى خالد على، على حكم حبسه 3 أشهر فى قضية الفعل الفاضح.

كانت المحكمة قد قررت تأجيل محاكمة على لجلسة 5 سبتمبر، لحضور المحامى سمير صبري ومدير موقع صدى البلد لسماع أقوالهم.

صدر القرار برئاسة المستشار عماد الدرملى وعضوية مستشارين شريف العصرة وأحمد أبو طالب وطارق حمودة.