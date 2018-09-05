سامسونج تحضر مفاجأة غير عادية لعملائها خلال أسابيع

05 سبتمبر 2018 - 12:07 م

أكد مسئول كبير في شركة سامسونج، أن المؤسسة الرائدة في صناعة الهواتف الذكية ستعلن جهازًا بشاشة قابلة للطي قبل نهاية العام الحالي.

وكانت عدة تقارير تقنية قد رجحت أن تطرح سامسونج هاتفا بهذه المواصفات الثورية لكن الأمر بات محسومًا هذه المرة، بعدما ورد الأمر على لسان مدير الهواتف الذكية في شركة سامسونغ، دي جي كوه، في مقابلة مع "سي إن بي سي".

في غضون ذلك، لم يشر المتحدث الكوري الجنوبي إلى تاريخ محتمل لبدء بيع الهاتف، لكن الإعلان عن الجهاز قد يتم في مؤتمر كبير في شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح دي جي كوه أن المسار المعقد لتطويل الهاتف القابل للطي بات قريبا من النهاية، ولذلك فقد حان وقت طرح الجهاز، على حد قوله.

وأضاف أن الهاتف يستطيع القيام بعمليات كثير وهو في حالة طي، لكن المستخدم سيحتاج إلى جعله في وضع عادي كي يقرأ بعض المعلومات على الشاشة أو يبحر في الإنترنت.

ووعد المسئول في "سامسونج" بأن يكون الجهاز مختلفًا عما هو موجود في السوق: "لو جاء الهاتف الجديد والقابل للطي شبيها بالهاتف اللوحي لحق للناس أن يتساءلوا حول القيمة المضافة التي جاء بها، وما الذي يجعلهم يقبلون على شرائه".

وقال إن كل جهاز جديد يتم طرحه يحتاج إلى جلب أمور مبتكرة تجعل الناس يصيحون إعجابا فيقولون إن هذا الأمر أو ذاك هو الذي جعل "سامسونج" تصنع الهاتف الجديد.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية كشفت في يوليو الماضي أن شركة "سامسونج" تعتزم طرح هاتف قابل للطي العام المقبل، وأوضح المصدر أن شاشة الجهاز ستكون بسعة تناهز سبع بوصات، كما سيكون الهاتف شبيها بمحفظة الجيب أثناء الطي.