عبد الله السعيد يستفز جماهير الأهلى

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مفاجأة.. عبد الله السعيد في ليفربول الإنجليزى

وجه لاعب نادي أهلي جدة السعودي والأهلي السابق عبد الله السعيد، ثلاثة تصريحات صادمة لجمهور النادي الأهلي.

فى تصريح صادم لجماهير الأهلى لم يبد عبد الله السعيد ندمه على قراراته ضد القلعة الحمراء إنما كشف صحتها واقتناعه بها، مؤكدًا أنه لو عاد به الزمن لاتخذ الخطوات نفسها.

وقال عبد الله نصًا: "لو عاد بى الزمن لاخترت الطريق نفسه، أنا لاعب محترف واعتدت على أن أخلص فى عملى لكل نادٍ لعبت له، لكننى أختار الأفضل لى بين العروض المقدمة".

وحينما سئل عبد الله عن المستوى الحالى للأهلى، أوضح اللاعب أنه غير مهتم حاليًا بمتابعة مباريات الفريق الأحمر أو الدورى المصرى بشكل عام، ولذلك لا يستطيع تقييم الأداء.

ورد السعيد على اختيار بديله داخل الأهلى بعد رحيله عن الفريق قائلا: "أرى أنه من الصعب تعويض مواصفاتى داخل النادى الأهلى، لكل لاعب طريقة مختلفة فى هذا المركز".

وأضاف  السعيد: أعتقد أنه من الصعب على اللاعبين الحالين، تنفيذ الواجب الدفاعى والهجومى فى هذا المركز مثلما كنت أفعله، على سبيل المثال أبو تريكة كان يلعب فى هذا المركز بواجبات هجومية أكثر، عكس ما قدمت فى المهام الدفاعية والهجومية فى وقت واحد وهى تحتاج مجهودا أكبر.

وعن بديله فى الأهلى قال:"هناك العديد من اللاعبين فى هذا المركز لكنى أعتقد أن ناصر ماهر هو الأقرب خلال الفترة الحالية.

وكان عبد الله السعيد قد وقع لنادى الزمالك قبل أشهر مقابل 40 مليون جنيه لمدة موسمين، فى صفقة أثارت جدلًا واسعًا بالتزامن مع مفاوضات الأهلى معه للتجديد، قبل أن يتم عرضه للبيع، ثم إعارته للدورى الفنلندى، قبل أن ينتقل للأهلى السعودى".

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