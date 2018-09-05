بالفيديو.. "الأرصاد": سيول لمدة 72 ساعة على جنوب البلاد

05 سبتمبر 2018 - 12:39 م

حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط الأمطار بدءًا من اليوم ولمدة 72 ساعة على جنوب البلاد وسلاسل الجبال، مشيرًا إلى أن الأمطار ستكون شديدة جدًا قد تصل إلى حد السيول.

وأضاف عبد العال، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن فصل الخريف سيبدأ مبكرًا هذا العام وظهرت بوادره في جنوب سيناء.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى السواحل الشمالية تقدر بـ32 درجة، والوجه البحري والقاهرة 35 درجة، وشمال الصعيد درجة 39، وجنوب الصعيد 44 درجة.

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