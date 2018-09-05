خبر سار لـ"محمد صلاح"

05 سبتمبر 2018 - 12:41 م

ذكر موقع "مودرن غانا" أنه تم اختيار لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح ضمن قائمة أكثر الشخصيات الأفريقية تأثيراً لعام 2018 بكل المجالات.

وتواجد النجم المصري ضمن 100 شخصية شابة من 26 دولة أفريقية فى قائمة الأكثر تأثيراً لعام 2018 وهو المصري الوحيد المتواجد بالقائمة.

وتصدرت نيجيريا وجنوب أفريقيا وغانا وتنزانيا قائمة أكثر الشخصيات الأفريقية الشابة تأثيراً لعام 2018، بـ20 و17 و12 و8 ممثلين على التوالى.

وضمت القائمة مجموعة من لاعبى الكرة من بينهم المغربى مهدى بن عطية والثنائى السنغالى ساديو مانى، وكاليدو كوليبالى والثنائى النيجيرى فيكتور موسيس وأحمد موسى.