محافظة القليوبية: "اللى هيشتغل على دماغنا"

05 سبتمبر 2018 - 12:53 م

وجه الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، رسالة إلى رؤساء المدن والمراكز والأحياء للعمل بجدية حيث قال: "توجيهات القيادة السياسية واضحة وتؤكد ضرورة النزول للشارع، واللى هيشتغل على دماغنا، واللى مش هيشتغل مالوش مكان بينا".

وأوضح أثناء اجتماعه بالقيادات للتعرف إليهم واستعراض الرؤى الخاصة بهم فى العديد من المشاكل المطروحة بالمدن والمراكز، أنه سيقوم بتنظيم جولات مفاجئة على المدن والأحياء والاستماع لشكاوى المواطنين وتقييم مجلس المدينة من قبل المواطن بالشارع، مشددًا على ضرورة النهوض بالبنية التحتية للمدن والقرى بالمراكز".

ومنح الدكتور علاء عبد الحليم رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري المديريات أسبوع لعرض خطط العمل الخاصة بهم، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إلى جانب وضع خطة بديلة حال وجود أية عقبات تحول دون تنفيذ الخطة الأساسية.