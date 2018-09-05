  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
صورة الخبر

لهذه الأسباب مسلمو ألمانيا في خطر

صلاح

خبر سار لـ"محمد صلاح"

الرئيس السيسي

بث مباشر.. مؤتمر مشترك للرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي

سعيد

عبد الله السعيد يستفز جماهير الأهلى

سما

جامعة 6 أكتوبر ترد على عودة سما المصرى للتدريس

محكمة زنانيري

السجن 14 سنة لـ4 متهمين في "فتنة الشيعة"

ال تى سى

بلاغ ضد قناة LTC بتهمة تمويل الإرهاب

وزير الدفاع أثناء اللقاء

بالصور.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميداني

الإعلامية ميار الببلاوي

إعلامية للرئيس: "قطع الأعناق ولا قطع الأزراق"

الاسواني

رد جرىء من "الأسواني" على اعترافات قاتل أطفاله بالدقهلية

محافظة القليوبية: "اللى هيشتغل على دماغنا"

الحياة السياسية

محافظ
محافظ

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

حبس عاطلين لترويجهما الحشيش في القليوبية

#

تعرف على المواليد ممن لهم حق الإضافة فى التموين

#

5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى في الشارع

#

طلاب الثانوية العامة للمكفوفين في القليوبية: "الامتحان سهل"

مصر

الشارع

محافظ

القليوبية

عبد العظيم

وجه الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، رسالة إلى رؤساء المدن والمراكز والأحياء للعمل بجدية حيث قال: "توجيهات القيادة السياسية واضحة وتؤكد ضرورة النزول للشارع، واللى هيشتغل على دماغنا، واللى مش هيشتغل مالوش مكان بينا".

وأوضح أثناء اجتماعه بالقيادات للتعرف إليهم واستعراض الرؤى الخاصة بهم فى العديد من المشاكل المطروحة بالمدن والمراكز، أنه سيقوم بتنظيم جولات مفاجئة على المدن والأحياء والاستماع لشكاوى المواطنين وتقييم مجلس المدينة من قبل المواطن بالشارع، مشددًا على ضرورة النهوض بالبنية التحتية للمدن والقرى بالمراكز".

ومنح الدكتور علاء عبد الحليم رؤساء المدن والمراكز والأحياء ومديري المديريات أسبوع لعرض خطط العمل الخاصة بهم، بشرط أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، إلى جانب وضع خطة بديلة حال وجود أية عقبات تحول دون تنفيذ الخطة الأساسية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تبدأ فى علاج مرضى السرطان بالطريق "الثوري"
» تعرف على الفوائد السحرية للرمان
» صور جديدة من فرح نجل "الزعيم"
» "واكد" يشبه هؤلاء بعبدة الأصنام
» وفاة عارضة أزياء على يخت فى ظروف غامضة
» "قفا" من صلاح السعدنى لنجله
» بالفيديو.. سمكتان يشتبكان معا في مشهد غريب
» لأول مرة.. محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال إنجلترا
» موسى يعلن خبرًا مؤسفًا على الهواء
» شروط أبو مازن لترامب من أجل العودة لطاولة المفاوضات
» بالفيديو.. عروس تتحدى السيول وتحضر زفافها بفستان طويل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل