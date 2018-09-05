  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
صورة الخبر

لهذه الأسباب مسلمو ألمانيا في خطر

صلاح

خبر سار لـ"محمد صلاح"

الرئيس السيسي

بث مباشر.. مؤتمر مشترك للرئيس السيسي ونظيره الأوزبكي

سعيد

عبد الله السعيد يستفز جماهير الأهلى

سما

جامعة 6 أكتوبر ترد على عودة سما المصرى للتدريس

محكمة زنانيري

السجن 14 سنة لـ4 متهمين في "فتنة الشيعة"

ال تى سى

بلاغ ضد قناة LTC بتهمة تمويل الإرهاب

وزير الدفاع أثناء اللقاء

بالصور.. وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثالث الميداني

الإعلامية ميار الببلاوي

إعلامية للرئيس: "قطع الأعناق ولا قطع الأزراق"

الاسواني

رد جرىء من "الأسواني" على اعترافات قاتل أطفاله بالدقهلية

صحيفة أمريكية:

لهذه الأسباب مسلمو ألمانيا في خطر

الحياة السياسية

صورة الخبر
صوؤة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

فضيحة جنسية تطال منتخب ألمانيا

#

"أبل" تحذر من عيب خطير في "أيفون 8"

#

القبض على مسجل خطر متهم بسرقة مجوهرات ذهبية بالمنيا

#

مصرع شخصين في حادث إطلاق رصاص بألمانيا

سلطت صحيفة "بوليتيكو"، الأمريكية، الضوء على مسلمي ألمانيا وحالة الانقسام الحاد التي تعيشها البلاد مؤخرًا، موضحة أن اليمين المتطرف استطاع أن يغذي تأجيج مشاعر الخوف من المسلمين في ألمانيا مستغلاً سلسلة من الحوادث المرتبطة بالمهاجرين، بحسب قولها.

وتساءلت الصحيفة، في تقريرها، عن "هل تستطيع ألمانيا البقاء على قيد الحياة مع الإسلام"، لافتة  إلى أن هذا السؤال طرح مرة أخرى في قلب الخطاب العام للبلاد وسط الاحتجاجات العنيفة التي أعقبت تقارير حول مقتل ألماني على أيدي اثنين من اللاجئين المسلمين، ونشر كتاب جديد بعنوان "الاستيلاء العدواني، كيف يعيق الإسلام التقدم ويهدد المجتمع"، وفق زعمها.

 وفي السبت، خرج نحو 11 ألف شخص، ثمانية آلاف منهم من اليمينيين المتطرفين وحوالي 3000 من النازيين، حسب تقديرات الشرطة، إلى شوارع مدينة كيمنتس بشرق ألمانيا، حيث وقعت عملية القتل، أسفر عنها جرح ثمانية عشر شخصًا، بما في ذلك مراسل التليفزيون بعد إسقاطه عمدًا على سلالم متحركة.

وعقبت الصحيفة أن مثل هذه الاشتباكات، أو حتى الجدل حول الإسلام ليس بشىء الجديد في ألمانيا، لكنه بيد أن مصادمات الأسبوع الماضي تكشف مدى هيمنة قضية تدفق اللاجئين على المشهد السياسي الألماني منذ 2015 وتأجيج الدعم لحزب "البديل من أجل ألمانيا".

ونوهت بأن الحكومة الألمانية فشلت في إبقاء اليمين المتطرف تحت المراقبة والحد من انتشاره بالرغم من عقود من المحاولة.

ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن ألمانيا وبرغم كل ذلك يجب أن تحتفل بعصرها الاقتصادي الذهبي، فقد بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته منذ إعادة توحيد ألمانيا وسط النمو الاقتصادي القوى.

كما أن الدين العام للبلاد في طريقه إلى التراجع عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ما يعني أن برلين ستفي بـ"معايير ماستريخت" لأول مرة منذ حوالي 20 سنة.

وبالرغم من الرخاء المتزايد في ألمانيا، لكن مجتمعها يعاني من الاحتقان جراء التداعيات السلبية لاستيعاب أكثر من مليون لاجئ منذ 2015 حسب المجلة.

وفي السياق ذاته، ادعى الكاتب والسياسي المعادي للإسلام، تيلو سارازين، وصاحب كتاب "الاستيلاء العدواني"، المذكور سابقًا، في وصفه للإسلام بأنه "أيديولوجية عنف متنكر في زى الدين"، كما أنه زعم أن إذا لم تتخذ أوروبا إجراءات سريعة لوقف الهجرة الإسلامية إلى الاتحاد الأوروبي، فإن المجتمع الأوروبي سوف يدمر في نهاية المطاف من قبل الإسلام، وفق ادعائه.

وذكرت الصحيفة أن كتاب "الاستيلاء العدواني"، والذي طرح في الأسواق لأول مرة الأسبوع الماضي حقق المرتبة الأولى على قائمة أكثر الكتب مبيعًا في "أمازون" الألمانية.

وفي حين أن ألمانيا لا تزال دولة آمنة للغاية وفقًا للمعايير الدولية، كان هناك تقريبًا العديد من جرائم القتل في كل من ألمانيا العام الماضي 731، كما هو الحال في شيكاغو الأمريكية، فإن مجموعة كبيرة من الجرائم العنيفة التي يرتكبها اللاجئون تزعزع الأمة.

في العام الماضي، كان اللاجئون المشتبه بهم يمثلون حوالي 15% من جرائم القتل في ألمانيا، وفقا للإحصاءات الرسمية، على الرغم من أنهم يمثلون 2% فقط من السكان.

واختتمت الصحيفة، تقريرها، بأن وسط هجمات النازيين الجدد في كيمنتس، والتي كانت جزءًا من ألمانيا الشرقية، نجح تحالف ميركل في توجيه الجدل بعيدًا عن عنف اللاجئين إلى مخاطر اليمين المتطرف، لكن إلى الآن، وإذا اعتبرنا الأشهر القليلة الماضية هي مؤشر، فيوضح لنا أن هذا التكتيك لم ينجح لفترة طويلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» بريطانيا تبدأ فى علاج مرضى السرطان بالطريق "الثوري"
» تعرف على الفوائد السحرية للرمان
» صور جديدة من فرح نجل "الزعيم"
» "واكد" يشبه هؤلاء بعبدة الأصنام
» وفاة عارضة أزياء على يخت فى ظروف غامضة
» "قفا" من صلاح السعدنى لنجله
» بالفيديو.. سمكتان يشتبكان معا في مشهد غريب
» لأول مرة.. محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال إنجلترا
» موسى يعلن خبرًا مؤسفًا على الهواء
» شروط أبو مازن لترامب من أجل العودة لطاولة المفاوضات
» بالفيديو.. عروس تتحدى السيول وتحضر زفافها بفستان طويل

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل