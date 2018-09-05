» شاهد.. شبح طفل يظهر فى منزل

05 سبتمبر 2018 - 01:15 م

ارتعبت إيلين ماكمونجل أم لثلاثة أطفال في اسكتلندا، عندما شاهدت شبحا، كانت قد حدثتها عنه طفلتها، في صورة لمنزلها على “جوجل مابس”، حسب ما أفادت صحيفة “ميرور”.

وذكرت صحيفة ميرور أن كل شيء بدأ لدى حديث وكانت الطفلة، هيلي (3 أعوام)، تحدث أمها عن طفل صغير يلعب معها دائماً، لكنها اعتقدت أنه من نسج الخيال.

ودهشت إيلين لدى التمعن في صور منزلها، عندما شاهدت خلف شباك إحدى الغرف “وجه صبي”.

وقالت ماكمونغل إن هذه الصورة فسرت لها أمورا غريبة كانت تحدث في شقتها دائما، كتشغيل أو انطفاء الضوء ذاتيا، واختفاء كثير من الأشياء من أماكنها في المنزل.