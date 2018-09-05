» فريق عمل أديب يعلن الاسم النهائى لبرنامجه

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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أعلن فريق عمل برنامج الإعلامي عمرو أديب عن الاسم النهائي لبرنامجه الجديد ليكون "الحكاية مع عمرو أديب" والمقرر انطلاقه 15 سبتمبر الحالي.

وكان اسم البرنامج في وقت سابق "الحكاية وما فيها" إلا أنه تم الاستقرار على المسمى النهائي ليكون "الحكاية مع عمرو أديب"، ويذاع البرنامج أيام السبت والأحد والإثنين في تمام الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن يشارك عمرو أديب في تقديم برنامجه الجديد كل من رجاء الجداوي بفقرة "اسألوا رجاء"، ودكتور سعد الدين الهلالي وخبيرة الطهي والإتيكيت جيجي زايد.

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