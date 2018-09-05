الإفراج عن 543 سجينًا بمناسبة عيد الأضحى

05 سبتمبر 2018 - 01:41 م

قرر قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية الإفراج بالعفو والإفراج الشرطي عن 543 من نزلاء السجون.

كان قطاع السجون قد واصل عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (391/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لسنة 2018 .

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (156) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو ، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم ..وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (387) نزيلاً إفراجاً شرطياً .. بإجمالي (543) مفرجا عنهم .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع .