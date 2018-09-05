» "أشعياء" يكشف الكلمة التى وجهها لـ"إبيفانيوس" أثناء قتله

05 سبتمبر 2018 - 02:07 م

كشف الراهب "أشعياء المقارى" والمتهم بقتل الأنبا "إبيفانيوس"، رئيس دير أبو مقار بوادى النطرون، عما قاله لـ"إبيفانيوس" عندما ضربة بقطعة الحديد على رأسه للتخلص منه.

وقال أمام النيابة: "ضربته ثلاثة ضربات متتالية على رأسه وذلك بعد أن أتيت من الخلف وتسللت دون أن يرانى فضربته أول ضربة من ظهره، وبعد ذلك انحنى فضربته الضربة الثانية على رأسه فوقع على الأرض وضربته الضربة الثالثة قائلا: "موت وارتاح وريح الجميع" وألقيت العصا فى نفس المكان".

وأضاف: "حاولت ذبح نفسي أكثر من مرة خوفًا من الطرد من الرهبنة والتجريد منها".