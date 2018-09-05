» 10 خطوات للحصول على شعر صحى فى الصيف

05 سبتمبر 2018 - 02:32 م

تعاني الكثيرات من العديد من مشاكل الشعر بسبب حر الصيف والرطوبة التي تتعرض له الفتيات.

وخلال اليوم نقوم بالكثير من الأمور والعادات التي من شأنها أن تضر بصحة الشعر، ولكن اتباعنا للنصائح التالية من شأنه أن يساعدنا في العناية بالشعر بصورة أكبر.

1- السيليكون يمنح الحجم للشعر الرقيق

الشعر الرقيق والخالي من الحيوية يجسد شكوى شائعة ولكن قلة من النساء يعرفن كيفية معالجة هذه المسألة.

من طرق العناية بالشعر، استخدام المنتجات التي تحتوي على السيليكون، والتي تغطي الشعر بطبقة رقيقة من المادة وتخلق مظهرًا أكثر اكتمالًا، من دون المظهر الدهني.

عند استخدامك للسيليكون اتركيه على الشعر حتى بعد غسله.

2- الأسماك والجوز يحافظون على شعر صحي

نفس العناصر الغذائية التي تعد مفيدة للجسم كله، هي مفيدة أيضا لنمو شعر صحي وأكثر قوة.

لذا تناول سمك السلمون والجوز، فهي غنية بالبروتين وأوميغا 3 الذي يساعد على صحة فروة الرأس. الخضروات الورقية، الجزر والفاصوليا مفيدة أيضا في طرق العناية بالشعر ولبناء شعر قوي.

3- المياه الفاترة تحمي لمعان الشعر

قد تقوم المياه الساخنة جدًا بتجريد فروة الرأس من الزيوت التي تغذيها والتي تستخدم كمنعمات طبيعية وهذا سيؤدي الى اختفاء البريق الطبيعي للشعر.

هذا لا يعني أنه عليك تحمل الاستحمام بالماء البارد. ولكن بدلًا من ذلك، استخدم المياه الفاترة لغسل الشعر واحرص على تدليك فروة الرأس أثناء غسل الشعر بالشامبو.

4- يساعد البروتين على علاج الأطراف المتقصفة

إذا كنت غالبًا ما تستخدمين أدوات تصفيف الشعر الساخنة، مثل مجفف الشعر أو ملمس الشعر (babyliss )، فأنت تسببين تلف الطبقة الخارجية التي تحمي الشعرة وهذا يؤدي لتكونالأطراف المتقصفة.

يوجد في السوق منتجات تصفيف الشعر التي تساعد على إصلاح هذا التلف.

ابحث عن طرق العناية بالشعر التي تحتوي على البروتين، فهي تساعد على إصلاح الأطراف المتقصفة. هذه العملية تبقى فقط حتى غسل الشعر في المرة المقبلة، ولذلك يجب استخدامها بانتظام.

5- الشعر الممتلئ وراثياً

امتلاء الشعر هو نتيجة للوراثة وطرق العناية بالشعر التي تتبعها.

الاشخاص ذوو الشعر الأحمر الطبيعي يتمتعون بشعر أكثر سمكًا، بينما يمتلك الشقر عددًا أكبر من الشعر على الرأس ولكنه أيضا الأقل سمكا.

لحسن الحظ، يمكنك زيادة حجم الشعر بغض النظر عن لون شعركم الطبيعي.

استخدم المنعم الجاف أو الموس لتصفيف الشعر وجفف جذور الشعر أولًا.

اقلب شعرك للأسفل أثناء التجفيف، من أجل خلق حجم إضافي. إذا كان شعرك رقيقاً للغاية، استخدم أقل درجة حرارة لمجفف الشعر أو أي أداة ساخنة أخرى.

6- تعاني من قشرة الرأس؟ تجنب الزيوت

قشرة الرأس ناجمة عن مشكلة في فروة الرأس.

تدليك فروة الرأس بالزيت قد يؤدي الى تفاقم الوضع فقط.

أفضل حل هو استخدام الشامبو الذي يحتوي على علاج لقشرة الرأس أو الشامبو الذي يتم شراءه دون وصفة طبية أو مع وصفة طبية.

اترك الشامبو لمدة خمس دقائق للتأكد من امتصاصه في فروة الرأس ويجب التأكد من غسله جيدًا.

7- التخلي عن مجففات الشعر ذات درجة الحرارة العالية

قد تتوقع ربما أن مجفف الشعر ذو درجة حرارة عالية سيوفر عليك بضع دقائق من العناية الروتينية، ولكن استطلاع المستهلك فحص ووجد أن جميع مجففات الشعر بكل الطاقات تجفف الشعر بنفس الوتيرة تقريبًا.

8- قلل من تمشيط الشعر

لا تصدق الخرافة التي تقول أنه يجب تمشيط الشعر 100 مرة يوميًا.

التمشيط المفرط يؤدي الى تكسر الشعر. تساقط الشعر المعين هو طبيعي، إذ أن معظم الناس يفقدون بين 50-100 شعرة في اليوم، تلك الشعرات قد أنهوا مرحلة النمو ووصلوا الى مرحلة الراحة.

من أجل الحفاظ على أدنى حد لتساقط الشعر، استخدم فرشاة الشعر التي يوجد في طرف الليف دائرة صغيرة تحمي فروة الرأس. لا تقم أبدًا بتمشيط الشعر الرطب، وبدلا من استخدام فرشاة الشعر استخدم المشط.

9- احذر من تسريحات الشعر المشدودة جدًا

تسريحة كعكة الشعر والضفائر هي وسيلة رائعة لاظهار أسلوب حياتك الشخصية.

ولكن إذا كانت التسريحة مشدودة جدًا، فقد تؤدي الى تكسر الشعر وتلف الجذور.

التسريحة الضيقة الدائمة يمكن أن تسبب أيضًا تساقط الشعر. انثري شعرك كل ليلة وعندما تقومين بعمل الضفائر، اجعليها فضفاضة قليلا في منطقة فروة الرأس.

10- احمي شعرك من أشعة الشمس

الشعر غير حساس جدا للشمس مقارنة مع البشرة. التعرض للشمس قد يجفف الشعر، خصوصًا إذا كان مصبوغًا.

لذا استخدم رذاذ الشعر اللطيف الذي يحتوي على عامل الوقاية الشمسي للحماية من أشعة الشمس، أو ارتدي قبعة عندما تصبح الشمس قوية.