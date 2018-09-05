براءة طبيبين فى قضية بيع أطفال المحلة وحبس سيدة عاما

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قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى،  براءة الدكتور على توكل طبيب نساء وتوليد، والدكتور هشام فتحى، طبيب المسالك البولية، وحبس عزة الهلالى، شقيقة المتهم الأول فى القضية، عاما مع التنفيذ.

تعود أحداث الواقعة عندما اكشفت الأجهزة الأمنية بعد القبض على متسوله برفقتها 3 أطفال، أنهم أبناؤها على الأوراق فقط، بينما قامت بشرائهم من عاملين فى صحة المحلة، وتبين من تحقيقات النيابة العامة عن تورط فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء فى القضية، إلى جانب زوج المستولة وشقيقته.

وبنظر المحكمة للقضية وتداولها فى عدة جلسات قررت، حبس كل من "عمرو.س" 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وزوجته عامًا مع إيقاف التنفيذ، لقيامهما بجلب الأطفال الـ3، محل القضية، وتربيتهم ونسبهم إليهما من خلال تزوير أوراق ومحررات رسمية.

كما قضت بحبس "عزة.س" - شقيقة المتهم الأول، وقدرية - موظفة بصحة أول المحلة، وصباح - ممرضة" بذات العقوبة السابقة.. و"هدى.ال" عاما مع الشغل، و10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، ضد الدكتور "على.ت"، طبيب نساء وتوليد، والدكتور هشام.ف، طبيب المسالك البولية.

غير أن المتهمين الـ 3 الدكتور"على.ت"، والدكتور "هشام.ف"، و"عزة.س شقيقة المتهم الأول فى القضية، تقدموا بطلب إعادة الإجراءات فى القضية، وكانت أولى جلساتها فى شهر يوليو الماضى، وتم تأجيلها لليوم،  لمرافعة الدفاع، وأصدرت قرارها السابق.

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