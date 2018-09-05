21 أكتوبر.. أولى محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

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الطفلان ريان ومحمد وأبوهما
الطفلان ريان ومحمد وأبوهما

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قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم، تحديد أولى جلسات محاكمة محمود نظمي محمد السيد، المتهم بقتل طفليه "ريان ومحمد" يوم الأحد 21 أكتوبر 2018.

وكانت نيابة شمال المنصورة الكلية أحالت والد الطفلين، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل نجليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما بقتلهما وتحين الفرصة لذلك وألقي بهما من أعلى الكوبري بمجرى النيل فسقطا لقيا حتفهما غرقا على نحو ما أورده تقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.

واعترف المتهم تفصيلا، حسب قرار المحامي العام بإحالته للجنايات: "أنه وعلي أثر خلافات زوجية وأسرية وكذا تعثره المالي ومع تعاطيه المواد المخدرة "البانجو والحشيش" والأدوية المؤثرة علي الحالة النفسية "الأنافرانيل، والأبتريل" راودته فكرة التخلص من نجليه "ريان ومحمد" إلى أن لاحت له الفرصة بأول أيام العيد، الموافق 21/8/2018 وباصطحابه لهما للترفيه عنهما بمكان يدعي "العبد" ميت سلسيل إذ بدأ في التروي والتدبر لتنفيذ فعلته واعتقر عقار"الأنافرانيل، والأبتريل" وتعاطي سيجارة لمخدر البانجو وذهب بهما إلي حيث مكان الواقعة "كوبري فارسكور"، وتوقف حتى خلا الكوبري من المارة وأخرج "ريان" وألقاه من أعلي الكوبري فسقط في مياه النيل، ثم أخرج الآخر "محمد"، وفعل به ذات ما فعله مع الأول وذلك لإرسالهما لمكان أفضل خوفا عليهما من مساوئ الحياة أو مستقبلهما وسمعته قد خالطها العطب، ثم فر من مكان الواقعة واختلق واقعة المحضر المسطر علي لسانه بتاريخ 21/8/2018 الساعة الثامنة مساء.

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