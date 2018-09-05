براءة 4 محامين منعوا رئيس محكمة بالغربية من دخول القاعة

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النيابة العامة

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مباحث الاموال العامة

قطاع وسط الدلتا

مجال النصب والاحتيال

قررت محكمة جنايات طنطا الدائرة الأولى، برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدى الباجورى، براءة 4 محامين لتعديهم على رئيس محكمة السنطة الجزئية، بمنعه من أداء عمله ومنعه من دخول قاعة المحكمة، وذلك بعد التصالح مع الطرفين.

 تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا بقيام 4 محامين بمحكمة السنطة الجزئية بمنع رئيس المحكمة من أداء عمله والتجمهر أمام قاعة المحكمة بهدف الامتثال لطلبهم غير المشروع، ومنعه من دخول قاعة المحكمة مرددين هتافات ضده للامتثال لطلبهم غير المشروع، ومنعه والقائمين معه من الدخول لقاعة المحكمة لنظر الجلسة وهم، "مروان.م"، و"محمد.ا"، "سامى.ع"، و"هانى.ا"،  وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

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