» أشعياء فى اعترافات صادمة: استغليت الرهبنة فى ممارسة الجنس

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متابعات - عمرو محمد

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الرهبنة

أشعياء

كشف أشعياء المقارى عن استغلاله للرهبنة داخل الدير لإقامة علاقات جنسية مع نساء عبر الهاتف وأيضًا بطريقة مباشرة.

وقال في تحقيقات النيابة، والتي قدم لها هاتفه المحمول ووجدت فيه النيابة تسجيلات جنسية مع سيدات: "أقمت محادثات عاطفية وجنسية مع سيدات على تطبيق واتس آب".

وتابع بعدما استمتعت النيابة إلى تسجيلات له مع سيدات عبر الهاتف: "كنت أتصل بهم بمناسبة عيد الأم وأناشدهم إذا كن يردن الزواج أو إقامة علاقة عاطفية فأقول لهن إنني علي الاستعداد لتلك العلاقة، مؤكدًا أن معظم علاقاته مع السيدات كانت "بوس وأحضان بس" وأن هناك امرأة واحدة فقط هى التي مارس معها الجنس 3 مرات وحدث حمل".

وأقر المتهم أنه استغل سلطانه كراهب فى الدير لإنشاء تلك العلاقات النسائية، مضيفًا أنه حاول الانتحار مرة أخرى بتناول مبيد حشري موجود بمسكنه وخاصة بمزرعة الدواجن المسئول عنها.



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