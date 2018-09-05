ضبط "مسن" استولى على أموال راغبى أداء العمرة بالغربية

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النيابة العامة

محافظة الغربية

مباحث الاموال العامة

قطاع وسط الدلتا

مجال النصب والاحتيال

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تفسيرهم لأداء مناسك العمرة.

وتلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، بلاغًا من المدعو "أ د.أ" و7 آخرين مقيمين محافظة الغربية بقيام المدعو "م. م.أ" بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وجوازات السفر الخاصة بهم مقابل تسفيرهم وبعض ذويهم لأداء مناسك العمرة إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين قيام المدعو "م م.أ" 66 سنة ومقيم الغربية بممارسة نشاط واسع فى مجال النصب والاحتيال على الشباب راغبا السفر لأداء مناسك العمرة والاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها مائة وثلاثة وأربعون ألف وخمسمائة جنية كمقدم لمبلغ ألف جنية مائة وثمانون ألف جنية وجوازات السفر الخاصة بهم مقابل تسفيرهم وبعض ذويهم لأداء مناسك العمرة إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولي عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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