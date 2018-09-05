هكذا انتصر "صلاح" فى معركته مع الاتحاد المصري

05 سبتمبر 2018 - 02:59 م

ذكر موقع "ليفربول أوف صيت"، الصادر بالإنجليزية، والمهتم بأخبار الريدز بوجه خاص، أن محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب القومي، انتصر في معركته الصغيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، إذا بدأ الاتحاد بالفعل بأخذ خطوات لزيادة الأمان والخصوصية للاعبي منتخبه.

وتابع الموقع، في تقريره، أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح انتصر في معركته ضد الاتحاد المصري، أو على الأقل كان فوزًا جزئيًا.

وكان الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي دخل في صراع مع الاتحاد المصري في مسائل تتعلق بالخصوصية والأمان خلال معسكرات التدريب مع المنتخب الوطني، في إطار بطولة كاس العالم، الموسم الماضي .

وبدوره، قال كرم كردي العضو في الاتحاد المصري في بيان بشأن هذه القضية "هناك الكثير من التأمين للمخيم واللاعبون معزولون تمامًا عن الجمهور ولا يسمح لأحد بالتواصل مع الفريق" .

واستطرد: "السلطات الأمنية في الفندق مكلفة بمنع أي شخص من الإقامة أو دخول غرف اللاعبين"، مضيفًا أن "جميع الإجراءات جيدة للغاية والفريق مستعد الآن للقاء النيجر للفوز".

ونوه الموقع بأنه لا تزال هناك العديد من القضايا التي يجب حلها، بما في ذلك حقوق الصورة بين شركتي رعايتي صلاح والمنتخب الوطني، لكن في الوقت الحالي تعتبر هذه إشارة جيدة على أن الأمور تسير في النهاية في الاتجاه الصحيح.

وبغض النظر، قبل أسبوع، بدا أن احتمال اعتزال كرة القدم الدولية هو احتمال حقيقي لصلاح، ولكن الآن، يمكنه الانضمام إلى زملائه في الفريق المصري للتدريب والاستعداد لمواجهة النيجر في تصفيات كأس أفريقيا للأمم، يوم السبت.

واختتم الموقع، تقريره: "نأمل أن يتم تسوية المزيد من المشكلات مع صلاح في المستقبل القريب".