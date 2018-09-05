  • الأربعاء 05 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:15 م
بحث متقدم
صورة الخبر

هكذا انتصر "صلاح" فى معركته مع الاتحاد المصري

الطفلان ريان ومحمد وأبوهما

21 أكتوبر.. أولى محاكمة قاتل طفليه بالدقهلية

المقبرة المكتشفة

بالصور.. العثور على مقبرة أثرية بمنطقة اللشت

اشعياء

بالتفاصيل.. اعترافات الراهب "أشعياء" بقتل "إبيفانيوس"

صورة الخبر

لهذه الأسباب مسلمو ألمانيا في خطر

صلاح

خبر سار لـ"محمد صلاح"

سعيد

عبد الله السعيد يستفز جماهير الأهلى

سما

جامعة 6 أكتوبر ترد على عودة سما المصرى للتدريس

محكمة زنانيري

السجن 14 سنة لـ4 متهمين في "فتنة الشيعة"

ال تى سى

بلاغ ضد قناة LTC بتهمة تمويل الإرهاب

موقع "ليفربول" :

هكذا انتصر "صلاح" فى معركته مع الاتحاد المصري

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

اتحاد الكرة يخصص طاقم حراسة خاصة لـ«صلاح»

#

راموس: طويت صفحة الخلافات مع صلاح

#

أول تعليق لوزير الرياضة على أزمة «صلاح»

#

ساويرس: "محمد صلاح معاه حق‎"

ذكر موقع "ليفربول أوف صيت"، الصادر بالإنجليزية، والمهتم بأخبار الريدز بوجه خاص، أن محمد صلاح، مهاجم ليفربول والمنتخب القومي، انتصر في معركته الصغيرة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، إذا بدأ الاتحاد بالفعل بأخذ خطوات لزيادة الأمان والخصوصية للاعبي منتخبه.

وتابع الموقع، في تقريره، أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح انتصر في معركته ضد الاتحاد المصري، أو على الأقل كان فوزًا جزئيًا.

وكان الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي دخل في صراع مع الاتحاد المصري في مسائل تتعلق بالخصوصية والأمان خلال معسكرات التدريب مع المنتخب الوطني، في إطار بطولة كاس العالم، الموسم الماضي .

وبدوره، قال كرم كردي العضو في الاتحاد المصري في بيان بشأن هذه القضية "هناك الكثير من التأمين للمخيم واللاعبون معزولون تمامًا عن الجمهور ولا يسمح لأحد بالتواصل مع الفريق" .

واستطرد: "السلطات الأمنية في الفندق مكلفة بمنع أي شخص من الإقامة أو دخول غرف اللاعبين"، مضيفًا أن "جميع الإجراءات جيدة للغاية والفريق مستعد الآن للقاء النيجر للفوز".

ونوه الموقع بأنه لا تزال هناك العديد من القضايا التي يجب حلها، بما في ذلك حقوق الصورة بين شركتي رعايتي صلاح والمنتخب الوطني، لكن في الوقت الحالي تعتبر هذه إشارة جيدة على أن الأمور تسير في النهاية في الاتجاه الصحيح.

وبغض النظر، قبل أسبوع، بدا أن احتمال اعتزال كرة القدم الدولية هو احتمال حقيقي لصلاح، ولكن الآن، يمكنه الانضمام إلى زملائه في الفريق المصري للتدريب والاستعداد لمواجهة النيجر في تصفيات كأس أفريقيا للأمم، يوم السبت.

واختتم الموقع، تقريره: "نأمل أن يتم تسوية المزيد من المشكلات مع صلاح في المستقبل القريب".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف بدأ مسار إصلاح أزمة الهوية في تركيا ؟(3/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا يكرهون المصالح الحكومية؟!

فراج إسماعيل

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي

أوهام التضحية بجيل

د. حسام عقل

فقه التوك توك!

أ. د. حلمي محمد القاعود
شارك معنا

اخترنا لك

» أشعياء فى اعترافات صادمة: استغليت الرهبنة فى ممارسة الجنس
» 10 خطوات للحصول على شعر صحى فى الصيف
» "أشعياء" يكشف الكلمة التى وجهها لـ"إبيفانيوس" أثناء قتله
» فريق عمل أديب يعلن الاسم النهائى لبرنامجه
» مفاجأة مدوية عن المتهم بمحاولة تفجير نفسه قرب كنيسة مسطرد
» شاهد.. شبح طفل يظهر فى منزل
» بريطانيا تبدأ فى علاج مرضى السرطان بالطريق "الثوري"
» تعرف على الفوائد السحرية للرمان
» صور جديدة من فرح نجل "الزعيم"
» "واكد" يشبه هؤلاء بعبدة الأصنام
» وفاة عارضة أزياء على يخت فى ظروف غامضة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:32 م

  • فجر

    04:13

  • شروق

    05:38

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:32

  • مغرب

    18:19

  • عشاء

    19:49

من الى
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية
مقتل طفلي ميت سلسيل