إصابة شرطيين في مواجهات مع الأهالي بالقليوبية

05 سبتمبر 2018 - 04:18 م

أصيب 2 من المخبرين، اليوم الأربعاء، في مواجهة بين الشرطة والأهالي بطوخ خلال تنفيذ حكم قضائي.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بنشوب مواجهات بين قوات الشرطة وأهالي عزبة أولاد شعراوي الرفاعي التابعة لطوخ، أثناء تنفيذ حكم لصالح وزارة الري، بخصوص أرض أملاك دولة، استولى عليها أحد المواطنين، بالقرب من كوبري القرية، وجرى الدفع بقوات من مديرية أمن القليوبية، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 2 من المخبرين بمركز شرطة طوخ، وجرى نقلهما لمستشفى بنها الجامعي، وجارٍ السيطرة على الموقف.



