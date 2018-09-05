عودة «إبراهيم سعدة» إلى مصر

05 سبتمبر 2018 - 04:47 م

أفادت أسرة الكاتب الصحفي إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، بعودته إلى القاهرة مساء اليوم قادمًا من سويسرا على طائرة خاصة في حالة احتضار.

كانت النيابة العامة وضعت اسمه على قوائم الترقب والوصول، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"هدايا أخبار اليوم"، وناشد نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة، المستشار نبيل صادق، النائب العام، السماح برفع اسم "سعدة"، من قوائم الترقب والوصول والسماح له بدخول البلاد دون القبض عليه.

ونقلت بوابة "أخبار اليوم" عن علي سعدة، شقيق إبراهيم سعدة، قوله: إنه من المقرر أن يصل شقيقه، إلى صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولي على متن طائرة طبية خاصة قادمًا من سويسرا مساء اليوم.

وأكد "علي"، أن العائلة، ومحبي إبراهيم سعدة، سيكونون في انتظاره في المطار، مؤكدًا أنه تم التواصل مع الجهات الأمنية قبل السفر من سويسرا التي أكدت أنه ليس ضمن المدرجين على قوائم ترقب الوصول.

وأشار إلى أنه فور وصول إبراهيم سعدة إلى القاهرة سوف يتم تحديد إذا كان سيتوجه إلى المنزل أم إلى إحدى المستشفيات الخاصة.

يذكر أن إبراهيم سعدة، يحاكم في قضية "هدايا الأخبار"، بتهمة حصوله لغيره دون وجه حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، وأضر بأموال الجهة التي يعمل بها، بأن وافق على شراء بضائع عينية بمبالغ باهظة الثمن، لإهدائها لكبار المسئولين والشخصيات العامة بالدولة بصورة سنوية إبان رئاسته للمؤسسة، وتعمد إدراجها بميزانية المؤسسة تحت بند «تنشيط وجلب الإعلانات» وذلك خلافًا للوائح، قاصدًا من ذلك تظفير كبار المسئولين بالدولة والشخصيات العامة بمنفعة وقيمة تلك الهدايا، التي بلغت جملتها 161 مليونا و616 ألفا و368 جنيها مجاملة لهم وبدون وجه حق.



