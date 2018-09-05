طوابير على معارض وزارة الداخلية للمستلزمات الدراسية

05 سبتمبر 2018 - 04:50 م

شهدت معارض "كلنا واحد"، إقبالًا كبيرًا من المواطنين لبيع مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة بالغردقة.

وتأتى المعارض المتنقلة ضمن مبادرات مديرية أمن البحر الأحمر ووزارة الداخلية التي تستهدف تخفيف العبء عن كاهل البسطاء.

وقامت مديرية أمن البحر الأحمر بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة، وأصحاب سلاسل المكتبات الكبرى بإقامة المعارض الثابتة والسيارات المتنقلة لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وانطلقت المبادرة تحت شعار "كلنا واحد" بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور بتوفير المستلزمات المدرسية لهم بأسعار مخفضة؛ لتوطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.