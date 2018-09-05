بالصور.. وزير البترول يتابع توصيل الغاز للمنازل بشبرا الخيمة

استقبل الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، الدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم لتفقد أعمال توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمنطقة مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.

وقال "الملا"، إن ذلك يأتي لتنفيذ أعمال البرنامج المكثف لخطة التوصيل لعام 2018 والتي تشمل مختلف محافظات مصر وتذليل أى عقبات.

وأكد الوزير، أن هذا المشروع سوف الجديد بمنطقة مسطرد سيساعد في توفير 67 ألف أسطوانة غاز مدعمة تمثل حصة مناطق شبرا الخيمة وقليوب والقناطر والخصوص من أنابيب البوتاجاز، بالاضافة الي القضاء علي مشاكل الزحام والتكدس أمام المستودعات والقضاء علي السوق السوداء لتجارة الأنابيب والتي تستنزف موارد الدولة.

وأضاف الوزير أنه تم بحث نتائج الآليات التي تم اتخاذها لزيادة معدلات التوصيل وحجم الأعمال في ظل القرار الأخير بتقسيط قيمة توصيل الغاز على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهًا شهرياً لمدة 6 سنوات للمناطق التي يصلها الغاز الطبيعى لأول مرة والذى تم اتخاذه في إطار التيسير على المواطنين والمساهمة في تحسين المستوى المعيشى وكذلك إعطاء دفعات للتوسع في المشروع الذى يتم تنفيذه من خلال الخطة.

وأكد أهمية الالتزام الكامل بالبرنامج الزمنى للخطة الموضوعة ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعي والسلامة والصحة المهنية في تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أن قرار التقسيط الأخير زاد من معدلات إقبال المواطنين على الاستفادة من هذا المشروع .

وأشار الملا إلى أهمية زيادة تواصل الشركات مع المواطنين لسرعة التعاقد في ظل النظام الجديد من خلال تيسير التعاقد مع العملاء في أماكن إقامتهم أو بمراكز خدمة العملاء ، والإسراع خلال الفترة القادمة بوتيرة العمل فى مد شبكات الغاز الطبيعى للمنازل فى المحافظات والمدن والقرى والأحياء والتركيز على إعطاء الأولوية فى التنفيذ لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر كثافة سكانية أو التى لم يصلها الغاز من قبل،

وشدد الملا على أهمية سرعة تنفيذ الأعمال بكل دقة ومد الشبكات الأرضية والتحويلات في مختلف مناطق الجمهورية والعمل بفكر جديد من خلال تجميع فرق العمل في المناطق الجاهزة للتوصيل لتنفيذ أكبر عدد ممكن من توصيل الغاز للوحدات السكنية.

ومن جانبه أكد المهندس ياسر صلاح رئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر أنه تم الانتهاء من تنفيذ 1840 عميلًا وجارٍ تنفيذ 30104 عملاء بمناطق الإسكان الاجتماعى بمحافظة القليوبية بمناطق العبور والخانكة والخصوص وقليوب وطوخ.

وبلغ عدد العملاء فى مدينة شبرا الخيمة للعام الجاري حوالي 325.560 عميلًا تم توصيل الغاز لهم، تم الانتهاء من 12 ألف عميل، وجارٍ تنفيذ 8 آلاف، ومخطط تنفيذ 3 آلاف للعام المقبل، كما تم توصيل الغاز لعدد 59 مصنعًا، و2 محطة تموين سيارات للعام الجارى.

والمناطق الجارى توصيل الغاز لها شملت بلقس كفر شكر وكفر بطا وبقيرة وكفر أبوذكرى وميت عاصم وميت العطار.







