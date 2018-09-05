سمير صبري يشير بفعل فاضح فى حضرة المحكمة

05 سبتمبر 2018 - 05:15 م

نشبت مشادة كلامية، اليوم الأربعاء، بين المحامى سمير صبرى ودفاع خالد على، خلال جلسة استئناف الأخير، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء بمحكمة جنح مستأنف الدقي.

وقال المحامي سمير صبري، بحسب موقع "فيتو"، إن المتهم فعل الواقعة انتصارا منه على حكم تيران وصنافير، وأثناء ذلك لوح "صبري" بيده وهو يشير بنفس ما فعل خالد على أمام مجلس الدولة، ليقوم خالد على بإثبات ما فعله الشاهد داخل قاعة المحكمة باعتباره فعلا فاضحا.

وأشار خالد على إلى أن قاعة المحكمة بها زميلات محاميات وأعرب عن استيائه لما فعله الشاهد، مطالبا بتسجيل فعلته بمحضر الجلسة، وإحالتها للنيابة للتحقيق في تلك الواقعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العسرة وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وسكرتارية محمود صابر.

وردا على سؤال دفاع المحامي خالد على إذا ما كان الشاهد حصل على دكتوراه من جامعة بوسطن من عدمه، رد صبري قائلا "مع إن السؤال بره عن السياق إلا إني هقولك أنا حاصل على الدكتوراه من جامعة بوسطن بأمريكا ومعي ما يثبت ذلك".