» بالصور.. تفاصيل اشتباكات الشرطة مع المواطنين في طوخ

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اندلعت مواجهات بين الشرطة والأهالي خلال تنفيذ حكمًا قضائيًا بإزالة جزء من كوبري مقام على أملاك الري بطوخ، بمحافظة القليوبية، فيما دفعت مديرية الأمن بتعزيزات أمنية للتأكد من السيطرة على الأمور.

وكان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا بنشوب مواجهات بين قوات الشرطة وأهالي عزبة أولاد شعراوي الرفاعي التابعة لطوخ، أثناء تنفيذ حكم لصالح الري بخصوص أرض أملاك دولة في جزء من كوبري بمدخل القرية، تم الدفع بقوات من مديرية أمن القليوبية وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وأسفرت المواجهات عن إصابة 2 من المخبرين بمركز شرطة طوخ، وتم نقلهم لمستشفي بنها الجامعي وتلفيات في 3 سيارات حكومية، وتم ضبط 8 من المواطنين وتمت السيطرة علي الموقف.



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