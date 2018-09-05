» إسرائيل تصادق على بناء استيطاني داخل حيّ فلسطيني بالقدس

05 سبتمبر 2018 - 05:52 م

صادقت البلدية الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، على بناء 75 وحدة استيطانية للإسرائيليين، في حي بيت حنينا الفلسطيني، شرقي القدس، في سابقة هي الأولى من نوعها، بحسب الإعلام العبري.

وأفادت القناة السابعة العبرية (غير حكومية) بأن لجنة التخطيط والبناء المحلية، في البلدية، وافقت على خطة لبناء 75 وحدة استيطانية في بيت حنينا.

ويعتبر حي بيت حنينا، من الأحياء الحيوية في المدينة.

وحسب قناة "ريشت كان" العبرية، فإن المخطط الذي تم الموافقة عليه يضم بناء 75 وحدة أخرى لصالح السكان الفلسطينيين في البلدة، وبالتالي يشمل المخطط 150 وحدة سكنية.

وحول المخطط ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أمس، أن الحديث عن أرضٍ بمساحة 11 دونما (الدونم= ألف متر مربع)، ووفقا للمخطط ستتم إقامة ثمانية مبان عليها، بارتفاع من 7 إلى 12 طابقا".

وأقامت إسرائيل منذ 1967، مستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب"، على أراضي سكان بيت حنينا، ولكن الآن يدور الحديث عن مستوطنة في داخل الحي السكني.

ولن تكون هذه هي المستوطنة الأولى التي تقام داخل حي سكني فلسطيني في القدس الشرقية، إذ تم في الماضي إقامة مستوطنة في داخل حي راس العامود، وأيضا في داخل حي الشيخ جراح.

ويقول الفلسطينيون، إن إسرائيل صعّدت عمليات الاستيطان في القدس منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل نهاية 2017.