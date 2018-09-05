بسبب طلبات المدارس.. أم تشعل النار في أولادها وزوجها

05 سبتمبر 2018 - 05:58 م

أشعلت ربة منزل، النار في طفليها وزوجها، بسبب خلاف وقع بينهما على المصاريف المدرسية، وشراء المستلزمات المدرسية للأطفال، بالمطرية.

وبحسب رواية شهود عيان، فإن الزوجة سميحة محمود (35 عامًا) طالبت زوجها عبد الله جمال (43 عامًا)، بالمصاريف المدرسية لطفليهما اللذين يتعلمان بالمرحلة الابتدائية، لكن الأب رفض دفع المصاريف، وبرر ذلك بعدم قدرته على شراء المستلزمات المدرسية، ما أدخله مع والدة الطفلين في خلاف حاد.

وأكد الشهود، أن بعض الجيران حاولوا التدخل لإنهاء الخلاف في اليوم الأول، لكن الأمور تطورت بصورة أكبر في اليوم الثاني، وقامت الزوجة بإشعال النار في المسكن من خلال سكب البنزين على أثاث الشقة، لتمتد النيران إلى حجرة الأطفال والزوج وتشتعل النيران في أجسادهم.



