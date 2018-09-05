» مسؤول إسرائيلي: معلومة لا يعرفها العرب عن إسرائيل

05 سبتمبر 2018 - 06:07 م

هاجم أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، الإعلام العربى الذى يصور المجتمع الإسرائيلى بأنه هش ويشعر دائمًا بالرعب، مشيرًا إلى أن الحقيقة مخالفة تمامًا.

وقال "جندلمان"، فى تدوينة له على موقع "تويتر" إن "الدعاية العربية تزعم دائما أن المجتمع الإسرائيلي هش ويشعر بالرعب ولكن هل علمتم أن حوالي %90 من المواطنين الإسرائيليين راضون جدا عن حياتهم هنا؟".

وأضاف: "وذلك لأن الاقتصاد قوي ونسبة البطالة منخفضة جدا ونشهد ازدهارا في جميع المجالات"، متابعًا: "ما هي نسبة المواطنين الراضين عن حياتهم في دولكم؟".