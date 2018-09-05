قتلى وجرحى في انهيار أرضي بإثيوبيا

05 سبتمبر 2018 - 06:25 م

لقى 12 شخصًا مصرعهم وأصيب 4 آخرون بإصابات خطيرة، في جنوب إثيوبيا، نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث انهيارات أرضية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون (فانا) إن الضحايا قتلوا، أمس الثلاثاء، عندما سحق الانهيار الأرضي ثلاثة منازل في منطقة داورو.

ونقلت الهيئة عن مسؤول محلي بالشرطة، قوله: "تم انتشال جثث عشرة أشخاص والبحث مستمر لاستخراج الجثتين الباقيتين".

وذكر المسؤول أن المصابين الأربعة نقلوا إلى المستشفى.