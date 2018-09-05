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وزير التموين يفتتح معرضًا لمستلزمات المدارس ببنها

قبلي وبحري

وزير التموين ومحافظ القليوبية
وزير التموين ومحافظ القليوبية

علي إسماعيل

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قام الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، بافتتاح معرض مستلزمات المدارس والجامعات واحتياجات الأسرة (BACK SCHOOL ) مكانك 4، والذى ينظمه مجلس مدينة بنها بمحطة الأهرام بجوار استاد بنها الرياضي بمدينة بنها لمدة 15 يومًا، بحضور الدكتور عواد أحمد، السكرتير العام، ونجوى العشيرى، رئيس مدينة بنها.

المعرض يتضمن العديد من الباكيات لعرض مستلزمات المدارس وأدوات الدراسة بتخفيض يصل إلى 25%، للتخفيف عن كاهل الأسرة وخاصة فى ظل موجة ارتفاع الأسعار التى نشهدها قبل إطلاق الموسم الدراسى من كل عام، إلى جانب توفير الاحتياجات الأساسية بالتنسيق مع التموين بالمحافظة لمواجهة جشع التجار.

وفي تصريح لوزير التموين، علي المصيلحي، أكد أن وزارة التموين والتجارة لن ترفع الدعم، وأن ما يقال علي صفحات التواصل الاجتماعي من شائعات عن رفع الدعم الهدف منه تعطيل لمسيرة العدالة الاجتماعية، وذلك لمنع وصول الدعم إلى مستحقيه.




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