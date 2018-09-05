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جامعة المنيا تستعد لاستقبال «لجنة تقييم الجامعات»

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جمال زكى

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بدأت اليوم أولى جولات اللجنة الداخلية للكليات والمشكلة من قبل مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد جلال حسن القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا والدكتور مصطفي عبد النبي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمنوط بها تقييم الكليات وفقاً للمعايير الاسترشادية التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات لقياس مدي جاهزية الجامعة للوفاء بدورها ورسالتها في تقديم الخدمة التعليمية والبحثية والتدريبية.

كما يتم تقييم الإسكان الطلابي والرعاية الطبية والأنشطة الطلابية، والمظهر الجمالي والشكل العام لمباني الجامعة والحرم الجامعي، وإسهامات الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن يكون عام 2018 عاماً للتعليم والأنشطة الطلابية.

وقامت اللجنة المشكلة من الدكتورة أمل محمد أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، والدكتور هانى العربى مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، والدكتور رأفت منصور وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبد العليم وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أدهم كامل الأستاذ بكلية التربية النوعية، ووليد عبد القوى مدير إدارة الاتحادات الطلاية والأسر، بزيارة لكليات الفنون الجميلة والتمريض والحقوق والالسن، والسياحة والفنادق، والتربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة والتربية الفنية، والتربية الرياضية، ومتحف الفن الحديث مقر الكشف الطبي للطلاب الجدد.

حيث قامت اللجنة بتفقد قاعات الدراسة، ووحدات الجودة، وأنظمة الأمان بالكليات، والمعامل، ودورات المياه، ومعامل الحاسب الآلي، والحدائق والمكتبات الخاصة بالكليات، بالإضافة إلى تفقدهم لمكاتب رعاية الطلاب بكل كلية.

وتستكمل لجنة تقييم الكليات زيارتها لباقى كليات الجامعة استعدادًا لزيارة لجنة وزارة التعليم العالي لتقييم الجامعات وإعداد تقارير عن سلبيات وإيجابيات كل كلية ليتم تعديلها وتلافي هذه السلبيات.


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