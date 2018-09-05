متى يصل السفير المصري الجديد لإسرائيل؟

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السفير المصؤي في إسرائيل حازم خيرت
السفير المصؤي في إسرائيل حازم خيرت

محمد محمود

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رحيل «خيرت» الذي يتمتع بشعبية جارفة خسارة للمشهد الدبلوماسي.. وإسرائيل تستعد لذكرى حرب أكتوبر ووصول أول سفير مصري

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن اثنين من السفراء لدى إسرائيل هما السفير المصري حازم خيرت، والأردني وليد عبيدات، سيغيبان عن المشاركة في حفل رأس السنة اليهودية الذي سيقيمه الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفيلين في مقره الرئاسي قريبًا.

وعزت ذلك إلى "كلاهما أكمل وأنهى فترة عمله بتل أبيب وغادرًا إسرائيل مؤخًرا؛ ما مثل خسارة كبيرة للمشهد والوسط الدبلوماسيين، نظرًا لأن الأخيرين كانا يتمتعان بشعبية كبيرة وجارفة في إسرائيل". 

وأضافت: "كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أعلن الأسبوع الماضي تعيين خالد عزمي خليفة لخيرت، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تحديد موعد وصوله لتل أبيب، في غضون ذلك تنتظر المملكة الهاشمية موافقة إسرائيل على تعيين غسان المجالي سفيرًا لها".

وتابعت: "يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لإحياء الذكرى الـ45 لاندلاع حرب يوم الغفران (أكتوبر)، التي لم تكن إسرائيل مستعدة لها، كما سيصادف العام المقبل 2019 الذكرى الأربعين لوصول أول سفير مصري لإسرائيل هو سعد مرتضى". 

واستدركت: "شغل السفير السابق خيرت منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، كما تولى منصب المندوب الدائم للقاهرة لدي الجامعة العربية، وعمل سفيرا بكل من دمشق وشيلي، وفي 21 يونيو 2015، عين سفيرًا بإسرائيل، بعد مرور أكثر من عامين على رحيل ياسر رضا، السفير الذي سحبته القاهرة في نوفمبر 2012 احتجاجًا على عملية (عمود سحاب) العسكرية بقطاع غزة".


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