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المنيا تستعد لمواجهة سيول الشتاء

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مخرات لسيول بالمنيا
مخرات لسيول بالمنيا

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المنيا

استعدادات

مراكز المحافظة

السيسول

كلف اللواء قاسم حسين قاسم محافظ المنيا، محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أوضاع الطقس غير المستقرة والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم، بما يضمه من أحداث عارضة سواء سيول أو أية أزمات طقسية.

وشدد المحافظ على ضرورة مراجعة مخرات السيول وجميع الأماكن التي من المتوقع أن تتعرض لسيول، مع التطهير الكامل للمخرات وإزالة أي عوائق تعترض وصول السيل للمجرى، كما وجه بالمتابعة الدقيقة للأرصاد لمعرفة الأحوال الجوية أولا بأول.

وكانت هيئة الأرصاد قد توقعت حلول فصل الخريف مبكرا هذا العام مع زيادة احتمالات سقوط أمطار تصل إلى حد السيول في وقت مبكر التوقيت المعروف من كل عام.

وكلف المحافظ مدير مركز المعلومات بديوان عام المحافظة بمتابعة البيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد ومركز التخطيط بوزارة الري، والتأكد من مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل ودور كل قطاعات المحافظة مثل الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والصحة والشباب والرياضة.

وبدأت المراكز والمدن في متابعة مخرات السيول حيث، تابع المهندس مصطفى الشحات رئيس قرية تل بني عمران بمركز ديرمواس، أعمال تطهير مخرات السيول بالقرية وذلك للتأكد من خلوها من أية عوائق والتأكد من صلاحيتها لتصريف المياه في حالة حدوث سيول.


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