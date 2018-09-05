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محافظ المنيا يكلف بإنهاء تجهيزات المدارس وتوفير الكتب

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محافظ المنيا

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الاستعددات

كلف اللواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا، مدير مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية الدائم والمستمر لإنهاء الإجراءات المطلوبة لبدء العملية التعليمية، ضماناً لحسن سيرها مع بداية العام الدراسي الجديد مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أى سلبيات واستكمال كافة الاحتياجات، مع إعداد تقرير مفصل بالاحتياجات الخاصة بكل إدارة تعليمية، ورفع درجة الاستعداد لاستكمال كافة الإجراءات الواجب اتخاذها لتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية بالإدارات التعليمية التسع.

 جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومحمد محمود عزب وكيل وزارة التربية والتعليم ، والدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ورؤساء المراكز بالمحافظة وعدد من ممثلي الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية.

وناقش المحافظ عددًا من المشاكل والتحديات التي تواجه بعض المدارس بالمراكز التسعة، ووجه بالعمل على حلها قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات حفاظًا علي المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على جميع المواقع.

وشدد المحافظ على ضرورة توافر الكتب المدرسية لكافة المراحل التعليمية، موجها هيئة الأبنية التعليمية بإنهاء كافة احتياجات المدارس من أثاث ومعدات وإعمال صيانة والترميمات المطلوبة لكافة مدارس المحافظة مع ضرورة الانتهاء من صيانة جميع التخوت والكراسي واستكمال لمبات الإضاءة في جميع مرافق وفصول المدرسة ومراجعة إجراءات الحماية المدنية والتأكد من سلامة وجودة شبكات الإطفاء والحريق، كما كلف المحافظ مكتب المتابعة بالديوان العام وإدارة التفتيش المالي بالمرور المفاجئ على المدارس لرصد أوجه القصور.


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