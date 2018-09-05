«التعليم» تعلن الموعد النهائي لبدء الدراسة فى الجامعات

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وزارة التعليم

موعد بدء الدراسة

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إنه تم الانتهاء من إعداد الخطة الخاصة بالجداول الدراسية بمختلف الجامعات، مع التنسيق مع إدارات الكليات والمعاهد، وتم وضع الخطة الزمنية لبدء العام الدراسي 22 سبتمبر والانتهاء منه، ومن الامتحانات العملية والنظرية، وظهور النتائج وإجازات منتصف العام.

وأوضح عبد الغفار خلال مؤتمر صحفي أذيع على قناة "أكسترا نيوز"، أن تم عرض موقف الجامعات من مشروعات تطوير، المنشآت وأعمال الصيانة الخاصة بـ المدرجات، المعامل والمدن الجامعية، مضيفا أن هناك لجانا متخصصة لمتابعة كل أعمال التطوير.

وأشار وزير التعليم العالي، إلي أن الوزارة اهتمت بالأنشطة الجامعية، الرياضية، الثقافية، الفنية والتوعية السياسية، ودور الجامعات بالمحافظة من خلال الدور المجتمعي التي تقوم به.


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