شاهد.. لحظة محاولة طالبة الانتحار أسفل المترو

05 سبتمبر 2018 - 07:09 م

ألقت فتاة نفسها أمام المترو في محطة "عزبة النخل"، خط المرج، محاولة الانتحار وقت دخول المترو، إلا أنها سقطت بعيدًا عن القضبان.

وأكد أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، مساء اليوم، أن فتاة تدعى "م. ا. م. ع"، عمرها حوالي 18 سنة، طالبة، حاولت الانتحار داخل محطة مترو عزبة النخل؛ بعد ما ألقت نفسها أثناء دخول القطار القادم من محطة المرج متجهًا إلى حلوان، مما أدى إلى كسور وكدمات متفرقة بجسمها، وعلى الفور توقفت الحركة لمدة 10 دقائق؛ لرفع الفتاة المنتحرة من القضبان.

وقال المتحدث الرسمي، إنه على الفور انتقل ضابط الشرطة بالمحطة لمعاينة الحادث وتبين إلقاء الفتاة نفسها أثناء دخول القطار رقم 280 فى اتجاه حلوان، وتم نقلها إلى مستشفى المطرية العام، وتم عمل محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيقات، وعادت الحركة لطبيعتها.



