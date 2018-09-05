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استطلاع: غالبية الإسرائيليين يؤيدون الهدنة المصرية

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إسرائيل

حماس

مصر

هدنة

إجماع من اليمين واليسار والوسط على دعم وتأييد مفاوضات القاهرة

قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "غالبية الإسرائيليين يؤيدون التوصل إلى هدنة مصرية مع حركة حماس الفلسطينية، لكنهم يطالبون في الوقت نفسه بتسلم جثتي الجنديين الإسرائيليين المحتجزتين لدى الحركة بقطاع غزة".

وأضافت الصحيفة: "الأمر يأتي ضمن استطلاع للرأي أجراه المعهد الديمقراطي الإسرائيلي  اليوم (الأربعاء) والذي كشف عن تأييد الغالبية للتهدئة؛ في ظل المساعي التي بذلتها مصر والأمم المتحدة والوساطة بين إسرائيل وقطاع غزة طوال الشهور الماضية، التي شهدت عنفًا على طول الحدود، ومن أجل تخفيف الظروف الحياتية الصعبة والقاسية بالقطاع".

 ووفقًا للاستطلاع، فإن "غالبية المستطلعين يدعمون المفاوضات مع حماس عبر الوسيط والراعي المصري مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إعادة الجنديين شاؤول أورون وهدار جولدين؛ حيث يرى 78 % من الإسرائيليين إنه لابد من إعادة جثتي الجنديين، اللذين قتلا على يد حماس أثناء عملية (الجرف الصامد) بغزة عام 2014".

وأضافت: "ملف الجنديين المقتولين يعتبر من أكثر القضايا إثارة للجدل في إسرائيل، وهناك إجماع سواء من اليمين أو اليسار أو الوسط الإسرائيلي على دعم المفاوضات المصرية بين حماس وتل أبيب مع الاهتمام بإعادة أورون وجولدين".

وأوضحت أنه "على الرغم من أنه لا يوجد أي حديث عن إعادة جثث الجنديين إلا أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى مع عائلتي جولدين وأورون الأحد الماضي وأعطاهما وعدًا بتضمين إعادة ابنيهما في أي اتفاق مستقبلي مع حركة حماس".

وقالت إنه "علاوة على الجنديين القتيلين؛ يعتقد أن حماس تحتجز لديها أفراهام منجستو وهشام السيد المواطنين الإسرائيليين اللذين تسللا لداخل غزة خلال عامي 2014و 2015، وهناك إسرائيلي ثالث انقطعت أخباره منذ دخوله القطاع في يوليو 2016 ويدعى جمعة أبو غنيمة".

وذكرت الصحيفة أن "الاستطلاع الجديد لم يشر أو يتطرق في بحثه ونتائجه للرجال الثلاث المذكورين أعلاه منجستو والسيد وأبوغنيمة".


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