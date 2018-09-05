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لتطوير الخط الأول للمترو..

الحكومة توافق على قرض بـ205 مليون يورو

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

محمد فضل

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الحكومة

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المترو

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم ناقش عدد من الملفات أهمها تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق، والذي يخدم نحو 1.8 مليون مواطن ويحتاج لرفع معدلات الأمان والسلامة للمستويات المطلوبة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الأخبار»، المذاع عبر فضائية «Ten »، مساء الأربعاء، أن مجلس الوزراء وافق على قرض بقيمة 205 ملايين جنيه، لأعمال التطوير بالخط الأول للمترو والتي تشمل البنية الأساسية ووحدات الطاقة والإشارات وأنظمة التحكم المركزية والاتصالات.

وأشار إلى قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بحظر سير سيارات النقل الثقيل بالطريق الدائري، قائلًا إن ذلك يخدم حركة المرور والتجارة الداخلية ويقلل من نسبة الحوادث، بسب التكدس الكبير على الطريق الدائري.

وأوضح أن نقل هذه الحركة للطريق الجديد الدائري الإقليمي، الأكثر سعة من شأنه تيسير حركة النقل وخفض وقت الوصول للوجهة النهائية وتخفيف التكدس على الطريق الإقليمي العادي.


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