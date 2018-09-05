تأييد حبس الفنان تامر عبدالمنعم 3 سنوات

05 سبتمبر 2018 - 07:47 م

قضت محكمة مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، بتأييد الحكم بحبس الفنان تامر عبدالمنعم 3 سنوات حضوريا، في قضية إصدار شيك بدون رصيد للفنان محمد فؤاد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملي، وعضوية المستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب وطارق حمودة، وبحضور عمرو عماد وكيل نيابة الدقي، وسكرتارية محمود صابر.

وكان محامي الفنان محمد فؤاد، حرر بلاغًا حمل رقم 11233 لسنة 2017 جنح الدقي، ضد تامر محمد عبدالمنعم، ذكر فيه أنه في 25 يونيو الماضى، حرر المدعى عليه شيكا حمل رقم 58881 بمبلغ 2 مليون و150 ألف جنيه لموكله، لكن البنك رفض صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف.

وأضاف البلاغ، أن المدعى عليه اتفق مع محمد فؤاد على أن يقوم بتمثيل عمل فنى، مسلسل تليفزيوني، وتم تحرير عقد اتفاق مقابل 9 ملايين جنيه تدفع له بموجب شيكات، ولكن بعد فترة تم إيقاف العمل الفني المتفق عليه، وذلك بموجب قرار من الجهة الإدارية المركزية للرقابة على المصنفات الفنية.