» 4 حالات انتحار بسبب المعيشة الصعبة

05 سبتمبر 2018 - 07:50 م

رصد برنامج "حرية تعبير العمال والحركات الاجتماعية"، التابع لـ "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في تقريره عن الاحتجاجات الاجتماعية والعمالية خلال أغسطس الماضي، حدوث 4 حالات انتحار.

وانتحر "حسن. م " 14 سنة، وهو طالب، يعمل بورشة خياطة بمنطقة سكنه في بكرداسة، يوم 13 أغسطس ، وذلك بشنق نفسه بعد طرْد صاحب العمل له وإصابته بحالة نفسية سيئة.

وانتحر "محمود م" 23 عامًا، يوم 25 أغسطس، بعد مروره بأزمة نفسية كبيرة بسبب أعباء الحياة، الأمر الذي دفعه إلى شنق نفسه داخل غرفته بمنطقة الأميرية بالقاهرة.

كما انتحر "ر ش م" 50 سنة، عامل بمصنع ملابس بالمنطقة الحرة - دائرة قسم شرطة أول العامرية يوم 25 أغسطس بإلقاء نفسه من شرفة المنزل بمنطقة عبد القادر غرب الإسكندرية، أثناء مطالبة صاحب الشقة بقيمة الإيجار المستحق عليه.

كذلك أنهى شاب بمدينة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، حياته شنقاً؛ يوم 26 أغسطس، وذلك لمروره بأزمة مالية حيث إنه عاطل عن العمل منذ سنوات، الأمر الذي سبب له حالة من الاكتئاب دفعته لشنق نفسه من سقف الغرفة.