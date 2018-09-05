الوجه الآخر لرضوى الشربينى: «دلعى جوزك ودلكى رجله»

05 سبتمبر 2018 - 08:06 م

أصبحت الإعلامية رضوى الشربيني، مقدمة برنامج "هي وبس"، حديث مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، نظرًا لنصائحها للمرأة، التى اعتبرها البعض تحريضًا ضد الرجل وهدم للأسرة.

وذاع صيت "رضوى" بعد مقطع فيديو شهير لها تجيب على متصلة، وقعت في مشكلتها مع خطيبها، وكانت شكوتها أنه لم يحضر يوم خطوبتهما ولم يتصل بها ويعتذر، ثم عاد إليها بعد عدة أيام مرّة أخرى نادمًا، طالبًا الرجوع إليها، فكانت إجابتها هو حظره من جميع التطبيقات، إلا أن الإعلامية نصحت الفتاة بحذف الشاب من جميع وسائل التواصل الاجتماعي مستخدمة عبارة "بلوك"، فأصبح هاشتاج #بلوق هو الأكثر انتشارًا.

وفي مقطع فيديو آخر مجتزأ، شدّدت على أن الدنيا لن تقف على رجل، فهي تقف على "والدك ووالدتك فقط"، ونصحت المرأة بألا تنتظر رجلاً يأتي ليتزوجها، أو يمنّ علينا بمكالمة تليفون.

رضوى الشربيني إعلامية رائعة وملهمة ?? هذا الهجوم الغير مبرر عليها إن دل فهو يدل على أن كلامها أوجع الكثيرين واستفزهم من شدة واقعيته، هي لم تحرض على محاربة الرجال ولكن تُعرض عليها مشاكل وحلولها منطقية لأنها تدعو المرأة دوما لأن تحافظ على كرامتها مهما كانت الخسائر وذلك هو الصواب. pic.twitter.com/LxrRhJY3AL &mdash ; نجلاء حسن (@alnajla00) September 2, 2018

لم تكن رضوى الشربينى ضد الرجال على طول الخط فهناك وجه آخر لها، والذى اتضح بعد البحث عن الحلقات الكاملة لبرنامجها، حيث تطالب الزوجات بالدلع، وتُعنّف سيدات أسأن لأزواجهنّ، وتدعم بعض الرجال.

وروت سيدة مشكلتها لرضوى بالبرنامج، بأنها عقدت قرانها على رجل، لكنه يغيب عنها لفترة طويلة ولا يتحدّث إليها، فانجرفت بمشاعرها نحو رجل آخر. لم تستكمل رضوى الرسالة، وقالت لها: "عندما يضايقك شريك حياتك لدرجة كبيرة اتركيه، لكن القيام بفعل خاطئ لتبرير أمر خاطئ هذا مرفوض، إذا عرفتي رجل على زوجك أمر غير لائق، فما بُني على باطل فهو باطل.. مش هطبطب عليكي في الغلط".

ووجهت رضوى في برنامجها عدّة نصائح للمرأة مع الرجل، وطالبتها بضرورة استخدام أساليب "الدلع" مع زوجها، والاهتمام بنفسها ومنزلها وبأطفالها، ورفضت أن تطلب منه الأموال بطريقة صارمة، فلا بد من اختيار الوقت المناسب والطريقة المناسبة أيضاً، كما طالبتها بعدم "الزن" المتواصل على زوجها. وشدّدت على عدم طلب الطلاق دون مبرر فهذا أمر مزعج، وألا تضغط عليه بالسؤال دائماً في العمل. واختتمت بـ"قوة المرأة في ضعفها".



للمرّة الأولى روى شاب مشكلته لرضوى في برنامج "هي وبس"، وأنّه يعشق حبيبته -حسب وصفه- ولكن والدها رفض الزواج بحجة أنه يعيش في محافظة ثانية، ولكن عرض عليه الشاب أن يوفّر مسكناً بجانبه لابنته، ولكن رفض أيضاً. أجابت رضوى "استقتل من أجل حبيبتك"، كما وجّهت رسالة إلى الفتاة "استقتلي عشانه" لن تجدي رجلاً يحبك مثله "يا بختك بيه".



وردّت الإعلامية رضوى الشربيني على الهجوم الذي طالها على وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفها بعدوة الرجال، بعد حديث اعتبر تحرضًا للسيدات على أزواجهن، قائلة إنها لا تدري سبب وصفها بهذا الأمر.

وأضافت خلال حلقتها: "محدش شاف الحلقات اللي كنت بقول فيها لما جوزك يدخل البيت تجيبي طبق ميه وتحطي رجليه فيه وتدلكيه، ولما تتكلمي معاه يكون بصوت واطي لأن أحلى حاجة في الست صوتها الواطي، وما تزنيش عليه وتدلعيه وتكوني نظيفة في بيتك وعيالك".

واستكملت: "ده مبيتسمعش، ولكن بيتسمع فقط القصص الفردية اللي مبنعممهاش في برنامجنا"، مشيرة إلى تعليقها على قصة إحدى المتصلات التي قالت إنها تُضرب من زوجها منذ 7 سنوات، وطلبت مشورتها.

وتابعت: "عايزني أقولها ضرب الحبيب زي أكل الزبيب، ده حرام، وست أخرى تقول إنها بتتخان طول الوقت من 15 سنة، عايزني أقولها ظل راجل ولا ظل حيطة، دا حرام".

واستطردت: "الرجالة مسمعتنيش وأنا بوصي الستات عليهم وبقول اختاروا صح وإن فيه كثير محترمين".

وأعربت عن اعتذارها لكل رجل أو شاب أخذ حديثها على نفسه، مضيفة: "بعتذر لأي رجل أو شاب أخد الكلام عليه، لكن مش هغير كلامي وأي ست بتتضرب أو تهان مش هطبطب عليها وأقولها كملي، فأنا لا أحرض على شيء غير الحياة السعيدة".