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اشتباه في إصابة السائحين البريطانيين ببكتريا "إيكولاي"

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جون وسوزان كوبر
جون وسوزان كوبر

وكالات

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وفاة

توماس كوك

بكتريا

سائحان بريطانيان

زعمت شركة توماس كوك للسياحة وجود مستويات عالية من بكتريا إيكولاي في الفندق الذي توفي سائحان بريطانيان فى مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.

وتوفي جون وسوزان كوبر، من بيرنلي ببريطانيا، في الفندق يوم 21 أغسطس الماضي، ولم تُعرف نتائج تشريح الجثتين حتى الآن.

وكانت الشركة قد أمرت بإجراء اختبارات مستقلة تتعلق بسلامة الغذاء والنظافة في أحد فنادق مجموعة "شتايجنبيرج" في منتجع الغردقة.

وقالت شركة السياحة إن خبراء تابعين لها قالوا إنهم لا يعتقدون أن بكتريا إيكولاي وراء وفاة الزوجين كوبر.

وأضافت أن نتائج الاختبارات رصدت "مستويات عالية لبكتريا إيكولاي وبكتريا المكورات العنقودية"، وخضعت هذه النتائج لمراجعة من الطبيبة فانيا غانت، من مجلس هيئة الخدمات الصحية البريطانية لمستشفيات جامعة كوليدج لندن.

وقالت شركة توماس كوك :"يتضح من هذه النتائج أن خطأ حدث، وأن المعايير المتبعة أقل مما نتوقعه بالنسبة لشركائنا من الفنادق".

وأضافت: "من المحتمل أن يكون وجود بكتريا إيكولاي وبكتريا المكورات العنقودية يفسر زيادة مستويات الإصابة بأمراض وفقا لشكاوى نزلاء في الفندق خلال هذا التوقيت، وهو ما يدعم قرار توماس كوك بنقل 300 من زبائننا".

وقالت: "بيد أن خبراء مستقلين لدينا والطبيبة غرانت لا يعتقدون أن هذه النتائج تسلط أي ضوء على قضية وفاة الزوجين كوبر الغامضة حتى الآن".

وكان سائح بريطاني يبلغ من العمر 69 عاما قد توفي، بينما قضت زوجته، التي تبلغ 64 عاما، نحبها بعد خمس ساعات من وفاته هو، بعد نقلها للمستشفى ومحاولة إنعاش قلبها لثلاثين دقيقة.

وقررت شركة توماس كوك في ذلك الوقت إجلاء جميع زبائنها من الفندق بعد وفاة الزوجين، وعرضت إعادتهم إلى لندن أيضا.

وقالت الشركة إن ظروف وفاة الزوجين ما زالت غامضة، لكنها تلقت تقارير أخرى عن وجود أعراض مرضية مطردة لدى الضيفين.

وقالت وزيرة الساحة المصرية، رانيا المشاط، في اتصال هاتفي مع بي بي سي في ذلك الوقت إن كثيرا من السائحين الذين عرض عليهم مغادرة الغردقة والعودة إلى بلادهم رفضوا ذلك.

وأضافت الوزيرة أن التقرير المبدئي لحالتي الوفاة يشير إلى أن الوفاة طبيعية، أما التقرير النهائي للطب الشرعي فيصدر في وقت لاحق.

وقال محافظ البحر الأحمر، أحمد عبد الله، لبي بي سي في ذلك الوقت إن الكشف الطبي المبدئي أظهر عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة وأن سببها "توقف مفاجئ في عضلة القلب أدى لهبوط حاد في الدورة الدموية".

وأضاف أنه بعد ساعات من وفاة الزوج أصيبت زوجته بإعياء شديد ونقلت إلى مستشفى الغردقة العام قبل أن تفارق الحياة.

واستمعت النيابة العامة في مصر إلى أقوال ابنة الزوجين، وأمرت بتشريح الجثمانين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت شركة السياحة البريطانية أنها تعمل مع إدارة الفندق والسلطات المحلية في مصر لمعرفة أسباب وفاة الزوجين.


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