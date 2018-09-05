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باراجواي تخذل إسرائيل وتتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

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باراجواي تخذل إسرائيل وتتراجع عن نقل سفارتها إلى القدس

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مدينة القدس

وكالات - خالد الشرقاوي

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تفاصيل. اشتباكات. الشرطة. مع. المواطنين. في. طوخ

أعلنت باراجواي، اليوم الأربعاء، التراجع عن نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس المحتلة، وإعادتها إلى تل أبيب.

فيما قرر الاحتلال الإسرائيلي الرد على الموقف الذي يعد صفعة قوية له، بغلق سفارته في أسونسيون، عاصمة باراجواي.

وكانت باراجواي، أول دولة تتخذ القرار بعد الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو الماضي وذلك بقرار من الرئيس السابق هوراسيو كارتيس.

يذكر أن الرئيس الأمريكي كان قد أعلن في 6 ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، كما أصدر تعليماته لوزارة الخارجية بالبدء في إجراءات نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس.



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