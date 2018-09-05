خالد يوسف تعليقًا على حالات الانتحار: يأس من الحاضر

05 سبتمبر 2018 - 09:02 م

أبدى المخرج وعضو مجلس النواب خالد يوسف، تخوفه من تزايد حالات الانتحار مؤخرًا تحت عجلات المترو، مشيرًا إلى أنه يخشى أن تتحول لظاهرة تعبر عن رسالة إحباط من الماضي ويأس من الحاضر واستقالة من المستقبل.

وكتب «يوسف» عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« أخشي ما أخشاه أن تتحول محاولات الانتحار المتكررة الي ظاهرة تعبر ضمن ماتعبر عنه عن رسالة إحباط من الماضي ويأس من الحاضر واستقالة من المستقبل».

وتزايدت حالات الانتحار في الآونة الخيرة بشكل كبير، خاصة بين الشباب على قضبان مترو الأنفاق، والتي كان آخرها اليوم، حيث ألقت فتاة بنفسها أمام المترو وتم إنقاذها من قبل المواطنين.



أخشي ما أخشاه ان تتحول محاولات الإنتحار المتكررة الي ظاهرة تعبر ضمن ماتعبر عنه عن رسالة إحباط من الماضي ويأس من الحاضر وإستقالة من المستقبل — khaled youssef (@KhaledYoussef) 5 سبتمبر 2018