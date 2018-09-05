قيادات الإخوان تدافع عن«مرزوق» بعد وصفهم بـ«الخرفان»

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استغرب الدكتور ناجي البرنس، شقيق الدكتور حسن البرنس،  ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، دفاع قيادات "الإخوان المسلمين" عن السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق بعد حبسه.

وقال شقيق القيادي الإخواني عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لست مع اعتقال أو سجن نملة؛ فما بالك بشخص؛ أنا في غرابة من دفاع قادة الأخوان عن معصوم مرزوق الذي وصفهم سابقًا بالخرفان".

وألقت قوات الأمن القبض على مرزوق نهاية أغسطس الماضي، ووجهت له النيابة عدة تهم أبرزها مشاركة "جماعة إرهابية" في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية".

ومطلع أغسطس الجاري، أطلق مرزوق، نداءً للشعب يدعو فيه إلى إجراء استفتاء شعبي على استمرار النظام من عدمه، وكذلك الخروج في مظاهرات في 31 أغسطس الجاري، حال عدم قبول النظام مطالبه.

ومرزوق، دبلوماسي أسبق، وصل منصب مساعد وزير خارجية، ومعروف عنه مناهضته للنظام الحالي، وأحد الوجوه اليسارية البارزة التي أعلنت رفضها لتنازل النظام عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفق اتفاقية جرى توقيعها في 8 أبريل 2016.


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